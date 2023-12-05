Нужно обработать картинки для веб-дизайна

$45
Иллюстрации и РисункиОткрыт12 заявок109 просмотров
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Есть несколько картинок, отобранных нами для нашего сайта. Необходимо немного поработать с ними (эффекты, где-то обрезать, в целом привести в порядок). Техническое задание имеется.

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