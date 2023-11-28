Отрисовать картинки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки37 просмотров
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Приветствую!

Необходимо отрисовать иконки и картинки из этой презентации, должно быть похоже, но не полная копия, ориентируемся на стиль нашего сайта.
https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/global/p6-b2b/gro1/ds-com/display-solutions/airport-digital-signage/Samsung_Airport_Display_Solution_Catalog_190424_2p.pdf

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17 дней назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
mane_matinyan1
Мане Матинян 
20 летАрмения
месяц в сервисе
Была
12 часов назад
17 дней назад
$50
30 дней