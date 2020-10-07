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Мои услуги:
⭐ Озвучивание -
Голос - от НИЗКОГО БАРХАТНОГО до МУЛЬТЯШНОГО
см демо русский
https://yadi.sk/d/9Kzoq6bNKeaUTQ
см демо английский
https://yadi.sk/d/iMBJtmrQg53DbA
Реклама, автоответчик, поздравления на свадьбы и праздники, игровые ролики, аудио-книги, инструкции, аудио-гиды, учебные курсы.
Иностранные языки - произношение носителя (английский - американский, британский; португальский бразильский). Голос - низкого базового тембра, широчайшая интонационная палитра, полная подстройка под ТЗ, любые адресные демо - по требованию.
Перевод
Языковые пары: английский-русский, португальский-русский.
Письменные переводы (Smartcat)
Устный последовательный перевод переговоров, мастер-классов и лекций онлайн.
Программы: SMARTCAT, TRADOS
⭐Дополнительно
Перевод и монтаж субтитров (Aegisub), рерайтинг (быстро, качественно), редактура.
Гарантирую быстроту и качество исполнения согласно ТЗ.
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