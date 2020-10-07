Галя супер. Я даже не о ее профессиональных качествах, которые абсолютно подошли именно к моему заказу. Она гиперответственна и толерантна к проблемам заказчика. Когра меня дважды возникла необходимость частично переозвучить уже принятый заказ, и Галина сделал это, хотя нет людей которым нравится переделывать уже единожды хорошо сделанное. Спасибо!