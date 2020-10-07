Gala_Um

Галина Gala_Um

 
46 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод, озвучивание

Добро пожаловать!

Мои услуги:

⭐ Озвучивание  -

Голос - от НИЗКОГО БАРХАТНОГО до МУЛЬТЯШНОГО

см демо русский

https://yadi.sk/d/9Kzoq6bNKeaUTQ

см демо английский

https://yadi.sk/d/iMBJtmrQg53DbA

 Реклама, автоответчик, поздравления на свадьбы и праздники, игровые ролики, аудио-книги, инструкции, аудио-гиды, учебные курсы.

  Иностранные языки - произношение носителя (английский - американский, британский; португальский бразильский). Голос - низкого базового тембра, широчайшая интонационная палитра, полная подстройка под ТЗ, любые адресные демо - по требованию.

Перевод

Языковые пары: английский-русский, португальский-русский.

Письменные переводы (Smartcat)

Устный последовательный перевод переговоров, мастер-классов и лекций онлайн.

Программы: SMARTCAT, TRADOS

⭐Дополнительно

  Перевод и монтаж субтитров (Aegisub), рерайтинг (быстро, качественно), редактура.

Гарантирую быстроту и качество исполнения согласно ТЗ.

 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16055838226155
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Озвучить аудиописьмо
Галя супер. Я даже не о ее профессиональных качествах, которые абсолютно подошли именно к моему заказу. Она гиперответственна и толерантна к проблемам заказчика. Когра меня дважды возникла необходимость частично переозвучить уже принятый заказ, и Галина сделал это, хотя нет людей которым нравится переделывать уже единожды хорошо сделанное. Спасибо!
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
artar
Артём 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Требуется озвучить приятным женским голосом короткий детский мультик
В качестве и скорости проведения работ можете не сомневаться. Рекомендую, выбирал более чем из 200 претендентов, на разных фриланс-платформах. Чувствуется профессионализм и порядочность. Отличное произношение и понимание задачи. Все СУПЕР!
Спасибо за доверие в ответственном деле - озвучка для детей! Обсуждение ТЗ был крайне конструктивным, оплата - моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vitahabiz
Виталий 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$51
10 баллов
5 лет назад
Перевод сайта на португальский язык
Галина сделала нам профессиональный перевод сайта на португальский язык! Все отлично, всем рекомендую!
Заказчик моментально на связи, все возможные вопросы проясняются оперативно. Оплата молниеносная. Надёжный партнёр, рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Озвучить голосовое приветствие
Галина, быстро справилась с задаче! Рекомендую!
Заказчик назначил меня исполнителем, ему были отосланы в срок несколько вариантов исполнения. Затем заказчик пропал на две недели. Вновь появившись, он написал, что ему нужно было уехать, оставил мне позитивный отзыв. Алексей объявился и деньги за заказ перевёл, за что ему спасибо.
Ответный отзыв
Озвучивание
3 отзыва
$50/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$6/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга