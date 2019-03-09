Вывести description вне подключения wp_head(вордпресс)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок187 просмотров
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В wp_head выводится куча мусора (не нужные стили и скрипты какие-то), есть задача отключить его и вывести description вне его (title и так выводится выше его подключения). Либо можно отключить скрипты и стили из вывода wp_head

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5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$6
1 день
Не дорого и качественно! Сделал задачу быстро. Приятен в общении. Рекомендую.
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