Создать веб приложение для редактирования надписей с эффектам 3D

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок366 просмотров
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Нужно реализовать:

  • Поле ввода текста пользователем
  • Выбор шрифта
  • Загрузка шрифта
  • Размер шрифта
  • Возможность для каждой буквы отдельно: перемещать, вращать, поместить над или под другой буквой
  • Заливка букв цветом или картонкой
  • Настройка теней букв
  • Настройка параметров 3D двойной бьем, высоту, ширину
  • Параметры контура
  • Настройка теней
  • Настройка рабочей области: высота, ширина, заливка цветом или картинкой, прозрачность
  • Сохранение в png или svg формате
4 года назад
fboom
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад