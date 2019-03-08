Заполнять на сайте ФИО, почту, город. Все время рандомные, почты берем по апи одноразовые https://temp-mail.org/ru/api/ Потом получаем код в письме и записываем его в блокнот. Пишите ваши сроки и цены.
Скрипт добавления/удаления ID у одного из div в коде сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте нужна кнопка, при нажатии на которую у одного из div в коде страницы должен появляться дополнительный ID или class. При повторном нажатии соответственно этот идентификатор должен исчезать.
Суть в том, что появление/удаление данного идентификатора будет менять CSS-свойства у некоторых элементов, что будет приводить с изменению внешнего вида страницы сайта.
Нужен только сам скрипт и код связанной с ним кнопки. CSS делать не надо.
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