Скрипт добавления/удаления ID у одного из div в коде сайта

На сайте нужна кнопка, при нажатии на которую у одного из div в коде страницы должен появляться дополнительный ID или class. При повторном нажатии соответственно этот идентификатор должен исчезать.

Суть в том, что появление/удаление данного идентификатора будет менять CSS-свойства у некоторых элементов, что будет приводить с изменению внешнего вида страницы сайта.

Нужен только сам скрипт и код связанной с ним кнопки. CSS делать не надо.