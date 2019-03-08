Скрипт добавления/удаления ID у одного из div в коде сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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На сайте нужна кнопка, при нажатии на которую у одного из div в коде страницы должен появляться дополнительный ID или class. При повторном нажатии соответственно этот идентификатор должен исчезать.

Суть в том, что появление/удаление данного идентификатора будет менять CSS-свойства у некоторых элементов, что будет приводить с изменению внешнего вида страницы сайта.

Нужен только сам скрипт и код связанной с ним кнопки. CSS делать не надо.

5 лет назад
ND2v2
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Выбранный исполнитель
Zemelea
Вадим 
35 летМолдова
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