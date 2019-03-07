Добавить видеообзоры на карточки товаров (для front&back разработчика

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Сайт с поддоменами на Magento2. Требуемый объем тестовой площадки около 6-7 Гб SSD. Для работы сайтов необходимо развернуть REDIS сервер. Просим откликнуться только специалистов данной CMS.  

Задача: разместить ссылку на видеообзоры на карточках  

1. Добавить видео с ютуба в галерею товаров 

2. Добавить ссылку на видео на карточке  

3. Или добавить таб Видеообзор и тм расположить видео   

Сразу пишите сроки и цену. Спасибо.

5 лет назад
aristov
Михаил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад