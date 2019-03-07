Верстка интернет-магазина на cs-cart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Разыскивается спец по cs-cart.  

Сайт сверстан по индивидуальному дизайну, но возникли сложности со стилями карточки товара и др страниц, которые в движок вшиты. 

Кто в этом разбирается, пишите, обсудим детальнее ТЗ, а также цену и сроки. 

Спасибо!)

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва