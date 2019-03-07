Фронтенд, Angular7, websockets, amchart

$30000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок225 просмотров
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Фронтенд, Angular7, websockets, amchartРазбить на angular-компоненты обычный html/css шаблон.Собрать из этих компонентов приложение. Прототип (полностью функциональный, работающий в проде) уже есть, дам посмотреть, в т.ч. все исходники.Под новую (вашу) версию делаем новое api,  в т.ч. переносим с long-pooling на ws. Бэк на связи.~3 интерактивных страницы, в основном, дашборды.полное тз, прайс, работающий прод - в лс.

Angular
5 лет назад
ko4evalov
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад