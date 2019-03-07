Фронтенд, Angular7, websockets, amchart

Добавить на сайт сервис проверки действия пропуска (вот примеры: http://proverit-propusk.com/ http://proverka-propuska.com/ https://ru-propusk.ru/page/proverit-propusk/ http://www.ce-group.ru/proverka-propuska/)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фронтенд, Angular7, websockets, amchartРазбить на angular-компоненты обычный html/css шаблон.Собрать из этих компонентов приложение. Прототип (полностью функциональный, работающий в проде) уже есть, дам посмотреть, в т.ч. все исходники.Под новую (вашу) версию делаем новое api, в т.ч. переносим с long-pooling на ws. Бэк на связи.~3 интерактивных страницы, в основном, дашборды.полное тз, прайс, работающий прод - в лс.
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