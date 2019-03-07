Сервис проверки действия пропуска на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить на сайт сервис  проверки действия пропуска  (вот примеры: http://proverit-propusk.com/  http://proverka-propuska.com/ https://ru-propusk.ru/page/proverit-propusk/ http://www.ce-group.ru/proverka-propuska/)

5 лет назад
ShadowSpaces
Россия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Многостраничный сайт

    Нужно спланировать многостраничный сайт известного TUI туроператора с формой и кнопкой и гетколом и всеми другими инструментами. [b][url=http://tui_arsenalna.tilda.ws/]http://tui_arsenalna.tilda.ws[/url][/b] А также провести интеграцию с CRM  all-inclusive системой.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Виджет callbackhunter

    Нужно сделать полностью рабочий виджет колбекхантер на сайте  (через тильду), таким образом, чтобы: - сообщение или звонок от клиента через форму сразу попадал в СРМ систему и мы могли отвечать - если клиенту не перезвонили или еще ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка корзины, оформление + доставка ocStore 2,3

    Добрый день!  Требуется выполнить доработку корзины. ТЗ прикрепил. сайт ocStore 2.3.0.2.3  Название сайта в тз Необходимо четкое выполнение всех пунктов. До начала работ задаете все вопросы, потом ставлю исполнителем. Заявки с предварительным бюджетом в приоритете. Строгое соблюдение сроков, сдать работу нужно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт на YII2 Framework

    Добрый день! Требуется создать сайт на подобие этого: https://bit.ly/2UjZPR4 Функционал похожий. Требуется адекватный и надежный исполнитель. Бюджет не резиновый.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • PHP Сделать вывод на сайте информации для пользователя: разрешить куки

    PHP Сделать вывод на сайте информации для пользователя: разрешить куки От Вас просто простейший пример реализции вывода сообщения для пользователей. Сейчас такое требуют для всех сайтов в Европе. Чем проще пример, тем лучше. Внедрять в сайт ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсинг данных из Ahrefs

    Добрый день,  есть следующая задача: 1) по заданному списку доменов открывать страницы вида: https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com (будет меняеться только домен в конце). 2) на открывшейся странице нажать Export--&gt;Full Export 3) Через 5 минут, после того, как экспортированы все домены, скачать все ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

    Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.  Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач.  Ссылку на задание вышлю в личку  Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конструктор мебели на сайт

    приложении изображение (Пример.jpg) с сайта с конструктором мебели, который нам нравится, но тут компания занимается панелями, а не самой мебелью, но примерно тот же принцип.  Что нам нужно:  - Нужна опция переключения типов кухни, пр: есть Кухня ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад