PHP регулярка Спецсимволы

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Заменить все спецсимволы в строке на соотвествующие обычные символы в UTF-8:

http://php.net/manual/ru/function.htmlspecialchars.php

http://htmlbook.ru/samhtml/tekst/spetssimvoly

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад