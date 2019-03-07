Интеграция сервисов по API с CRM

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Нужен программист для API интеграции нескольких сервисов с amoCRM

Пригодится отличное знание PHP и JS  

Подробности в ЛС

5 лет назад
Ervig
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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