Требуется доработка некоторых скриптов.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Требуется доработка некоторых скриптов. Вот ТЗ

https://yadi.sk/i/86fHcm8NA0YLnQ

5 лет назад
David255
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад