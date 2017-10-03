Восстановить корзину на Битриксе

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Здравствуйте!

При обновлении  версии Битрикса "слетела" Корзина, вместо нашего варианта сейчас на сайте корзина в стандартном дизайне.

Нужно:

1. восстановить дизайн корзины по макету (имя, мейл - образец написания, телефон - образец, ограничение по вводу буку и количеству цифр, город - при вводе начальных букв выбирается из списка, стоимость доставки - зависит от города, способы оплаты - наличные, безналичные, адрес -необязательное поле)

2. настроить правильное отображение стоимости доставки 2-х почтовых служб (EMS, Боксберри)

3. скидки по промо-кодам

Стоимость работы 1500р

С уважением,

Марина Логинова

8 лет назад
specialist1977
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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