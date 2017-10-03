Необходимо разработать плагин, для авторизации внешнего приложения, для работы с rest api WP. В рамках проекта, нужно: 1. Сделать тестовую php страничку, на котором будет сгенерирован ключ для плагина. 2. Сделали плагин, куда ...
Мелкие доработки на Jomla
На сайте необходимо устранить некоторые проблемы.Всё в личку кандидатам.Меньше 10 отзывов игнорирую ставки.
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