Мелкие доработки на Jomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

На сайте необходимо устранить  некоторые проблемы.Всё в личку кандидатам.Меньше 10 отзывов игнорирую ставки.

8 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров