Написать систему онлайн записи для пациентов

Разделена на 2 части:

Со стороны пациента

Календарь с окнами по 45 минут, пауза на 15 мин каждые 3 человека(возможность настройки времени окон и перерывов)

При клике на свободное окно – форма:

- тип пациента (возможность редакции и добавления типов из админки) выпадающее меню

- имя, возраст

- номер телефона- рядом кнопка – отправить код

- код для проверки телефона,

вариант записи 2х-3х человек сразу по одному телефону

При записи в окне чекбокс - хочу раньше, то есть если кто-то отменится – пациенту придет уведомление об освободившимся окне (имеется ввиду раньше на день или неделю, не в течении суток)

после клика на телефон приходит смс с текстом:

Вы записаны на дату, время, адрес. Код для проверки телефона (шаблон настраивается в админке). Также появляется окошко с текстом о записи: Шаблон 1 – тип пациента, Шаблон 2 - адрес

Возможность настройки разных типов сообщений для разных типов пациентов (Шаблон 1)

Возможность настройки разных типов сообщений для разных дней (Шаблон 2).

Если пациент хочет отменить запись – клик по занятому окну, появляется кнопка я хочу отменить запись -> форма для ввода номера телефона и кода проверки –> вводим код и если номер совпадает запись отменяется.

Ограничение по записи- не далее одного месяца начиная с текущей даты(настраивается в админке)

Возможность отправки смс оповещений о приеме накануне (с отключением из админки)

Со стороны админа:

Удобная таблица для вывода списка записи на день, с возможностью распечатки (то есть формируется страница с графиком на текущий день с временем, именами и телефонами и перерывами)

Возможность настройки окон записи, по 45 минут, по часу, настройка перерывов и времени приема.

Корректировка записи без кода подтверждения, самостоятельная запись

Скрытый комментарий для врача – что по факту приема

Планирование графика работы – выходные, отпуска итд

Редактирование типов пациента (добавление, удаление, изменение)

Возможность сортировки списка пациентов с просмотром предыдущих приемов

Редактирование шаблонов сообщений для смс, для вывода сообщений после записи(Шаблон 1, 2)

При планировке дней приема учитываются разные адреса, допустим пн, вт – одно место, ср, чт – другое, а пт – третье, для этого должен быть шаблон сообщения для каждого дня, к примеру чтобы там указать ссылку на адрес, то есть для каждого адреса свой Шаблон 2.

Естественно доступ в админку запаролен.

Шлюз для отправки смс на выбор исполнителя

Очень важно чтобы системой было удобно ползоваться со смартфонов

Будет здорово если исполнитель будет готов в дальнейшем развивать систему, за доп средства разумеется.