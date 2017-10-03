Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что боюсь таких ...
Написать систему онлайн записи для пациентов
Разделена на 2 части:
Со стороны пациента
Календарь с окнами по 45 минут, пауза на 15 мин каждые 3 человека(возможность настройки времени окон и перерывов)
При клике на свободное окно – форма:
- тип пациента (возможность редакции и добавления типов из админки) выпадающее меню
- имя, возраст
- номер телефона- рядом кнопка – отправить код
- код для проверки телефона,
вариант записи 2х-3х человек сразу по одному телефону
При записи в окне чекбокс - хочу раньше, то есть если кто-то отменится – пациенту придет уведомление об освободившимся окне (имеется ввиду раньше на день или неделю, не в течении суток)
после клика на телефон приходит смс с текстом:
Вы записаны на дату, время, адрес. Код для проверки телефона (шаблон настраивается в админке). Также появляется окошко с текстом о записи: Шаблон 1 – тип пациента, Шаблон 2 - адрес
Возможность настройки разных типов сообщений для разных типов пациентов (Шаблон 1)
Возможность настройки разных типов сообщений для разных дней (Шаблон 2).
Если пациент хочет отменить запись – клик по занятому окну, появляется кнопка я хочу отменить запись -> форма для ввода номера телефона и кода проверки –> вводим код и если номер совпадает запись отменяется.
Ограничение по записи- не далее одного месяца начиная с текущей даты(настраивается в админке)
Возможность отправки смс оповещений о приеме накануне (с отключением из админки)
Со стороны админа:
Удобная таблица для вывода списка записи на день, с возможностью распечатки (то есть формируется страница с графиком на текущий день с временем, именами и телефонами и перерывами)
Возможность настройки окон записи, по 45 минут, по часу, настройка перерывов и времени приема.
Корректировка записи без кода подтверждения, самостоятельная запись
Скрытый комментарий для врача – что по факту приема
Планирование графика работы – выходные, отпуска итд
Редактирование типов пациента (добавление, удаление, изменение)
Возможность сортировки списка пациентов с просмотром предыдущих приемов
Редактирование шаблонов сообщений для смс, для вывода сообщений после записи(Шаблон 1, 2)
При планировке дней приема учитываются разные адреса, допустим пн, вт – одно место, ср, чт – другое, а пт – третье, для этого должен быть шаблон сообщения для каждого дня, к примеру чтобы там указать ссылку на адрес, то есть для каждого адреса свой Шаблон 2.
Естественно доступ в админку запаролен.
Шлюз для отправки смс на выбор исполнителя
Очень важно чтобы системой было удобно ползоваться со смартфонов
Будет здорово если исполнитель будет готов в дальнейшем развивать систему, за доп средства разумеется.
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