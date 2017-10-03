Программист php+js+node.js Разработка игрового сайта CS:GO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Требуется человек, разбирающийся в создании игровых сайтов CS:GO.  

Необходимо создать сайт-рулетку с 2-3 игровыми режимами. Skins only( первое время). 

Требования к сайту:  

-Стабильная работа 

- Гибкие возможности администрирования.(визуализация админ-панели)  

- Возможности редактирования дизайна 

Образцы: csgoselector.ru ; csgofast.ru ; csgoreaper.com ; ezskins.com 

К проекту же подобран и зарегистрирован соответствующий домен, а так же 2 аккаунта Steam APi 

Проект предусматривает долгосрочные перспективы работы.

JavaScriptNode.jsPHP
8 лет назад
rosinas
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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