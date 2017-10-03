Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что боюсь таких ...
Программист php+js+node.js Разработка игрового сайта CS:GO
Требуется человек, разбирающийся в создании игровых сайтов CS:GO.
Необходимо создать сайт-рулетку с 2-3 игровыми режимами. Skins only( первое время).
Требования к сайту:
-Стабильная работа
- Гибкие возможности администрирования.(визуализация админ-панели)
- Возможности редактирования дизайна
Образцы: csgoselector.ru ; csgofast.ru ; csgoreaper.com ; ezskins.com
К проекту же подобран и зарегистрирован соответствующий домен, а так же 2 аккаунта Steam APi
Проект предусматривает долгосрочные перспективы работы.
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