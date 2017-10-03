Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что боюсь таких ...
Спрятать код
Здравствуйте. Необходимо надежно спрятать код кликандера от поисковых систем.
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