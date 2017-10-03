Плагин авторизация для Wordpress

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Необходимо разработать плагин, для авторизации внешнего приложения, для работы с rest api WP. В рамках проекта, нужно: 

1. Сделать тестовую php страничку, на котором будет сгенерирован ключ для плагина. 

2. Сделали плагин, куда этот ключ можно будет ввести. 

3. Отправить новую запись на WP с тестовой странички (достаточно 3 строки)- название, контент и meta title по rest api, используя в качестве авторизации наш ключ.

PHPWordPress
8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
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Был
8 лет назад

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dmitriyButeiko
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Был
7 лет назад
8 лет назад
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dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад