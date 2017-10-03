Плагин авторизация для Wordpress

Необходимо разработать плагин, для авторизации внешнего приложения, для работы с rest api WP. В рамках проекта, нужно:

1. Сделать тестовую php страничку, на котором будет сгенерирован ключ для плагина.

2. Сделали плагин, куда этот ключ можно будет ввести.

3. Отправить новую запись на WP с тестовой странички (достаточно 3 строки)- название, контент и meta title по rest api, используя в качестве авторизации наш ключ.