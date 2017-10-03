Программа по работе с RFID

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки181 просмотр

Оплачивать будем с ИП.

Оборудование для работы предоставлю.

Доставка за счет заказчика курьером "от двери до двери" туда и обратно.

По всем вопросам в комментарии.

https://yadi.sk/i/n8o8WnM_3NRT9d ТЗ

Могу увеличить срок для исполнения, но предпочтения отдаю тем, кто укладывается в предложенные сроки!

Территориально нахожусь в Казани, доставка оборудования в любой город.

Устройство со всеми драйверами ACR122U Reader/Writer

ПО на компьютер, платформа Windows

8 лет назад
MIDnetwork
Михаил 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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