Проверить сайт на вирусы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок144 просмотра

На сайте (WordPress) регулярно появляются спам-статьи на английском языке. Вероятно попал вирус. Нужно найти его и удалить! Ссылка на сайт: http://www.horeograf.com/

WordPress
8 лет назад
seryy
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$7
2 дня
Павел выполнил работу, быстро и качественно!
Был рад помочь. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад