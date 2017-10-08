Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть ...
Проверить сайт на вирусы
На сайте (WordPress) регулярно появляются спам-статьи на английском языке. Вероятно попал вирус. Нужно найти его и удалить! Ссылка на сайт: http://www.horeograf.com/
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