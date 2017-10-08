Проверить сайт на вирусы

нужно убрать страницы по городам, онлайн оплату,сделать, чтобы можно было прикреплять файлы в чате, и чтобы вручную можно было менять статус заказа (т.к. предоплагается, что реквизиты будут отправляться клиентам в чате),И номера заказов чтобы были ...