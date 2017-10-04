Установка шаблон и редактирование до полной работы

Тех задание сайта:

· Шаблон https://demo.tagdiv.com/newsmag/

· Редактировать шаблон

· Первоначальный SEO

· Сайт для поурочных планах (планы бывает основном в таблице)

· После установки должно быть основном две рубрики для главных страницы и внутренний

· Установить обратный связь «заказать планы» графа: Ваше имя, емайл и для текста

· После установки поддержка шаблона до полной работы

· Добавить пример новостей для каждой категорий с рисунками

· и модуль для оператора онлайн поддержка

пример сайта хотим видит как в скрин

шаблон от вас общ бюджет 100 у.е