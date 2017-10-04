Установка шаблон и редактирование до полной работы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Тех задание сайта:

·       Шаблон https://demo.tagdiv.com/newsmag/

·       Редактировать шаблон 

·       Первоначальный SEO 

·       Сайт для поурочных планах (планы бывает основном в таблице) 

·       После установки должно быть основном две рубрики для главных страницы и внутренний 

·       Установить обратный связь «заказать планы» графа: Ваше имя, емайл и для текста

·       После установки поддержка шаблона до полной работы

·       Добавить пример новостей для каждой категорий с рисунками

·       и модуль для оператора онлайн поддержка

пример сайта хотим видит как в скрин

шаблон от вас общ бюджет 100 у.е

8 лет назад
mk-nur
Нуржан 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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