Сделать API приложения игровой валюты на нативном PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки206 просмотров

Игровая валюта, баллы. Есть прототипы рабочие (наши). Нужно сделать лучше.

Основной принцип работы - односторнняя цепочка хешей в качестве одноразовых ключей (1 сторона - идет легко, обратно - почти невозможно распутить). Если цепочка целостна - транзакия проходит.

(пример слабый что будет в итоге - в аттаче)

PHP
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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