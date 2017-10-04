Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть ...
Сделать API приложения игровой валюты на нативном PHP
Игровая валюта, баллы. Есть прототипы рабочие (наши). Нужно сделать лучше.
Основной принцип работы - односторнняя цепочка хешей в качестве одноразовых ключей (1 сторона - идет легко, обратно - почти невозможно распутить). Если цепочка целостна - транзакия проходит.
(пример слабый что будет в итоге - в аттаче)
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