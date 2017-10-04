Разработка back-end для туристического портала.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки287 просмотров

Добрый день.Есть готовый front-end для большого туристического портала с адаптивной версткой и тех.задание на разработку back-end.  Дизайнер и разработчик front-end постоянно на связи,если будут возникать какие то вопросы.  Необходимо доделать сайт согласно тех.заданию и настроить на хостинге.  После запуска проекта и обкатки на пользователях,необходимо будет внедрить на сайт изобретение(собственная уникальная разработка) ,но это уже будет оплачиваться дополнительно.

Проект необычный,поэтому нужен разработчик, который не боится сложной работы. 

8 лет назад
marketalbina
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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