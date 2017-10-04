Игровая валюта, баллы. Есть прототипы рабочие (наши). Нужно сделать лучше. Основной принцип работы - односторнняя цепочка хешей в качестве одноразовых ключей (1 сторона - идет легко, обратно - почти невозможно распутить). Если ...
Разработка сайта на NetCat
Задача, натянуть верстку на неткат стандарт.
Главная и несколько внутренних страниц.
Если у вас есть опыт работы с этой системой.
Напишите ваши примеры работ.
Ссылку на Техническое задание дам в личном сообщении.
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