Разработка сайта на NetCat

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Закрытнет заявок149 просмотров

Задача, натянуть верстку на неткат стандарт.  

Главная и несколько внутренних страниц. 

Если у вас есть опыт работы с этой системой. 

Напишите ваши примеры работ.

Ссылку на Техническое задание дам в личном сообщении. 

8 лет назад
DmitriyN
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров