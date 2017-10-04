Сделать статистику просмотров и выходов на рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок134 просмотра

Имеется видео сайт, с которого люди берут себе видео, по типу YouTube.

Нужно сделать статистику просмотров, но чтобы просмотры засчитывало после того как сработала реклама (VAST и кликкандер).

Сделать статистику нужно на поддомене, использовать движки можете свои, но чтобы при заходе на данный поддомен был логин и пароль (выдавался администратором) при входе, после того как логин и пароль был введен правильно человек попадает на статистику своего сайта.

Так же потребуется дополнительно автоматизировать выплаты за просмотры.

Рассмотрим адекватные заявки. 

8 лет назад
SHoOcKi
Денис 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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