Переделать карточку товара на Битрикс

Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8.

Нужно переделать карточку товара на ту, что показана на скриншоте. Имеется макет в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Важно сохранить адаптивность.

В комментариях сразу пишите условия, цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Тинькофф, Сбербанк или Киви