Правки и доработки в интернет-магазине на Shop Script 7. Студии проходят мимо! Для фрилансеров, хорошо знакомым с Shop Script 7.
Разработка сайта на WordPress
Задача сделать англоязычные внутренние страницы на сайте на ВП с купленным шаблоном http://preview.themeforest.net/item/iod-corporate-business-finance-theme/full_screen_preview/15862365 , у которого готова главная на 5 языках. Мультиязычность сделана модулем qTranslate. Контент главной в админке сделан блоками плагина Visual Composer. Контент внутренних предлагается делать так же. Среди внутренних страниц, которые нужно сделать: 1 страница блога, 1 страница записи блога, 1 страница произвольного типа (нужно создать тип), 1 страница другого произвольного типа (нужно создать тип), 1 обычная типовая страница, 1 страница с контактами.
В блоге должна быть фильтрация выпадающими списками по году, месяцу, категории. Ajax-постраничная навигация.
Есть подробное ТЗ с описанием каждой страницы поблочно. Есть дизайн всех внутренних страниц, который опирается на шаблон. Шапка и подвал уже готовы, некоторые блоки с главной страницы можно использовать для внутренних.
В дизайне внутренних страниц встречаются блоки, нереализованные в шаблоне. Нужно знать верстку, уметь править css, добиваться адекватного вида на всех разрешениях (шаблон адаптивный). Нужно уметь писать код на jquery. Знать api wordpress в достаточном объеме для мелких правок, которые потребуется внести в шаблон.
Финальный вид и функционал должен быть строго как в макетах и ТЗ.
Срок работы - месяц, до 10.12. Промежуточные этапы - показывать по 1 странице раз в 3-4 дня. Строгий контроль, но и помощь во всем от нашего верстальщика и программиста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Клон http://gefu.ru/ Скопировать шаблон и интегрировать на CMS OpenCart / Simpla CMS Спарсить товара можете вы +50$ тогда общий бюджет 150 либо я самВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт работает на движке DLE 11.3 требуется создать вторую РСС под Яндекс ZENВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть активно развивающийся проект на Laravel. В проекте есть данные, которые нужно по нажатию кнопки вебинтерфейсе (тема AdminLTE) экспортировать в Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. для сайта на смс wordpress нужно разработать и интегрировать систему продажи билетов на мероприятия. ТЗ могу скинуть в личку. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5000
Добрый день.Есть готовый front-end для большого туристического портала с адаптивной версткой и тех.задание на разработку back-end. Дизайнер и разработчик front-end постоянно на связи,если будут возникать какие то вопросы. Необходимо доделать сайт согласно тех.заданию и настроить ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать некоторые моменты в онлайн чате test12345.pp.ua . нашли возможно баг или фичю) если клиент открывает чат на сайте и зажимает enter -то бесконечно отправляются сообщения, возможно ли с этим что-то сделать? (как-то это ограничить чтоли)... ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо:- сделать сайт (простейший) - базу данных (для ввода и хранения параметров, приблизительно - до 100 наименований, 5 параметров для каждого) данные однотипные. - расчет по параметрам из базы, на основании заданного выбора ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Сайт на yii 1 Ряд правок который нудно сделать за 1 рабочий день. Пишите только те кто разбирается в yii. 2.Статусы в бронирование в каких то зонах меняется в каких то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ. Ссылку на Техническое задание дам ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад