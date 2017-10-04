Разработка сайта на WordPress

Задача сделать англоязычные внутренние страницы на сайте на ВП с купленным шаблоном http://preview.themeforest.net/item/iod-corporate-business-finance-theme/full_screen_preview/15862365 , у которого готова главная на 5 языках. Мультиязычность сделана модулем qTranslate. Контент главной в админке сделан блоками плагина Visual Composer. Контент внутренних предлагается делать так же. Среди внутренних страниц, которые нужно сделать: 1 страница блога, 1 страница записи блога, 1 страница произвольного типа (нужно создать тип), 1 страница другого произвольного типа (нужно создать тип), 1 обычная типовая страница, 1 страница с контактами.

В блоге должна быть фильтрация выпадающими списками по году, месяцу, категории. Ajax-постраничная навигация.

Есть подробное ТЗ с описанием каждой страницы поблочно. Есть дизайн всех внутренних страниц, который опирается на шаблон. Шапка и подвал уже готовы, некоторые блоки с главной страницы можно использовать для внутренних.

В дизайне внутренних страниц встречаются блоки, нереализованные в шаблоне. Нужно знать верстку, уметь править css, добиваться адекватного вида на всех разрешениях (шаблон адаптивный). Нужно уметь писать код на jquery. Знать api wordpress в достаточном объеме для мелких правок, которые потребуется внести в шаблон.

Финальный вид и функционал должен быть строго как в макетах и ТЗ.

Срок работы - месяц, до 10.12. Промежуточные этапы - показывать по 1 странице раз в 3-4 дня. Строгий контроль, но и помощь во всем от нашего верстальщика и программиста.