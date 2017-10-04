Развернуть корпоративный портал на Битрикс24

В команду под новый проект нужен разработчик по Битрикс24.

Если у тебя есть опыт разворачивания корпоративного портала (облако/коробка), есть успешные кейсы, ты умеешь работать с 1С, бизнес-процессы - напиши нам в скайп. Готовы обсудить т.з. более подробно.Немного о задаче. Необходимо развернуть копроративный портал для банка, где будет учтен документооборот, работа отдела продаж, бизнес-процессы всей компании.

Напишите свой скайп для контакта.

П.С. Просьба написать краткое резюме о твоем опыте с подобным родом задач.