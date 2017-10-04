Срочно! Устранить ошибку на сайте (джумла).

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Сайт - diplomchik.kiev.ua.

В Google выдает вот эту ошибку под сайтом:  "Возможно, этот сайт был взломан". Нужно устранить проблему.

Подробнее о проблеме и её решении на этой странице https://support.google.com/websearch/answer/190597.

Пишите.

Людмила.

Joomla
8 лет назад
rogal
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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