Срочно! Устранить ошибку на сайте (джумла).

Сайт - diplomchik.kiev.ua.

В Google выдает вот эту ошибку под сайтом: "Возможно, этот сайт был взломан". Нужно устранить проблему.

Подробнее о проблеме и её решении на этой странице https://support.google.com/websearch/answer/190597.

Пишите.

Людмила.