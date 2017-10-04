Настройка CRM Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Необходимо настроить CRM систему. 

Подключить следующие элементы:

-нужно выбрать подходящую CRM

-настроить систему персонала

- интегрировать с бух. сервисом "Мое дело"

- интегрировать с корпоративной системой

- организовать IP-телефонию

Предлагайте свои вакансии. И оплату. 

Оплата за час не рассматривается. Только конкретная цена

8 лет назад
EreneM
Маилян 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров