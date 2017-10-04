Задача сделать англоязычные внутренние страницы на сайте на ВП с купленным шаблоном http://preview.themeforest.net/item/iod-corporate-business-finance-theme/full_screen_preview/15862365 , у которого готова главная на 5 языках. Мультиязычность сделана модулем qTranslate. Контент главной в админке сделан блоками плагина Visual Composer. Контент ...
Настройка CRM Битрикс
Необходимо настроить CRM систему.
Подключить следующие элементы:
-нужно выбрать подходящую CRM
-настроить систему персонала
- интегрировать с бух. сервисом "Мое дело"
- интегрировать с корпоративной системой
- организовать IP-телефонию
Предлагайте свои вакансии. И оплату.
Оплата за час не рассматривается. Только конкретная цена
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