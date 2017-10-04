Задача сделать англоязычные внутренние страницы на сайте на ВП с купленным шаблоном http://preview.themeforest.net/item/iod-corporate-business-finance-theme/full_screen_preview/15862365 , у которого готова главная на 5 языках. Мультиязычность сделана модулем qTranslate. Контент главной в админке сделан блоками плагина Visual Composer. Контент ...
Доработки по Webasyst (Shop Script)
Необходимо доработать сайт на WebAsyst:
1. Добавить фильтр по цене, как на сайте http://yourshop.igaponov.ru/category/backpack/.
2. Добавить карусель с категориями на странице категории, как на сайте http://yourshop.igaponov.ru/category/backpack/.
Дизайн модулей оставляем такой же. Можно сделать загрузку изображений для категорий через доп. параметры.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Необходимо собрать типовые данные с API внешних сервисов. Данные практически у всех идентичны, но сами API могут различаться. Всего их около 100. По каждому забираем около 5 переменных (цены и таймстапы) Задача срочная, желательно решить ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
В команду под новый проект нужен разработчик по Битрикс24. Если у тебя есть опыт разворачивания корпоративного портала (облако/коробка), есть успешные кейсы, ты умеешь работать с 1С, бизнес-процессы - напиши нам в ...Закрыт7 лет назад
Сайт - diplomchik.kiev.ua. В Google выдает вот эту ошибку под сайтом: "Возможно, этот сайт был взломан". Нужно устранить проблему. Подробнее о проблеме и её решении на этой странице https://support.google.com/websearch/answer/190597. Пишите. Людмила.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить CRM систему. Подключить следующие элементы: -нужно выбрать подходящую CRM -настроить систему персонала - интегрировать с бух. сервисом "Мое дело" - интегрировать с корпоративной системой - организовать IP-телефонию ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $6
Здравствуйте! Сайт переходит на другую CMS, необходимо сделать 301 редирект в .htaccess, чтобы страницы по адресу /blablabla?page=3 перенаправлялись на /blablabla (вместо 3 будут разные цифры, blablabla тоже ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется видео сайт, с которого люди берут себе видео, по типу YouTube. Нужно сделать статистику просмотров, но чтобы просмотры засчитывало после того как сработала реклама (VAST и кликкандер). Сделать статистику нужно на поддомене, ...Закрыт7 лет назад
Необходимо шифровать ссылки на видеопотоки, как это делают все сайты по бесплатному тв и фильмах. Есть ссылка к примеру (видео поток) 109.68.40.72/life/inter_2/index.m3u8, ее можно угнать через инспектор в браузере (network). нужно ее зашифровать, вот так ...Закрыт7 лет назад
Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать карточку товара на ту, что показана на скриншоте. Имеется макет в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Важно сохранить адаптивность. В комментариях ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Правки и доработки в интернет-магазине на Shop Script 7. Студии проходят мимо! Для фрилансеров, хорошо знакомым с Shop Script 7.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад