Реализовать платежную систему и обратную связь.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходимо реализовать платежную систему и форму обратной связи. на сайте http://fizika-na-5.ru/Subscription (сайт написан на php). 

1) Платежную систему, я в этом плохо разбираюсь, поэтому необходимо написать мини-инструкцию как это будет работать и почему именно эту платежную систему необходимо использовать. На платежную систему будет переход по клику на кошелек в таблице, и стоимость соответственно, разная для двух вариантов. Возможно переделать структуру таблицы, я не против, главное чтоб была от этого эффективность. 

2) Реализовать обратную связь. Информация будет поступать в базу данных и непосредственно на почту. Желательно, добавить капчу, а также безопасность форм (sql - инъекции и т.д.)

PHPSQL
8 лет назад
Kretyp
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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