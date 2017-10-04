Задача: Создание 3 парсеров для поиска, а также автоматической выгрузки требуемой информации из личных профилей (резюме) ползователей в Фейсбук, Ксинг, Линкедин в нашу базу данных.
Реализовать платежную систему и обратную связь.
Необходимо реализовать платежную систему и форму обратной связи. на сайте http://fizika-na-5.ru/Subscription (сайт написан на php).
1) Платежную систему, я в этом плохо разбираюсь, поэтому необходимо написать мини-инструкцию как это будет работать и почему именно эту платежную систему необходимо использовать. На платежную систему будет переход по клику на кошелек в таблице, и стоимость соответственно, разная для двух вариантов. Возможно переделать структуру таблицы, я не против, главное чтоб была от этого эффективность.
2) Реализовать обратную связь. Информация будет поступать в базу данных и непосредственно на почту. Желательно, добавить капчу, а также безопасность форм (sql - инъекции и т.д.)
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