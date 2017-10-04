Реализовать платежную систему и обратную связь.

Необходимо реализовать платежную систему и форму обратной связи. на сайте http://fizika-na-5.ru/Subscription (сайт написан на php).

1) Платежную систему, я в этом плохо разбираюсь, поэтому необходимо написать мини-инструкцию как это будет работать и почему именно эту платежную систему необходимо использовать. На платежную систему будет переход по клику на кошелек в таблице, и стоимость соответственно, разная для двух вариантов. Возможно переделать структуру таблицы, я не против, главное чтоб была от этого эффективность.

2) Реализовать обратную связь. Информация будет поступать в базу данных и непосредственно на почту. Желательно, добавить капчу, а также безопасность форм (sql - инъекции и т.д.)