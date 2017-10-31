2 магазина и 1 инфо-портал

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок323 просмотра

Нужно сделать 2 магазина и 1 инфо-портал, которые лежат на одном домене, разбиты на субдомены.

Получается для этих трех сайтов используется одна регистрация и авторизация.

Для 2х магазинов одна корзина и один список желаемых товаров.  Нам бы хотелось подключить человека с фриланса. 

Схема такого проекта в файле! Если сможете такое реализовать, пишите! ТЗ и верстка имеется!

8 лет назад
gektorrrrr
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$800
7 дней
Рекомендую, пунктуальный, сделал быстро и качественно
"Никаких проблем при реализации проекта" - фраза которая никогда не актуальна в ключе отзыва про проект. Главное что мы с ними справились) Адекватная реакция, адекватные сроки. Удачи в проектах

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад

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