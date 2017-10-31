Нужно сделать 2 магазина и 1 инфо-портал, которые лежат на одном домене, разбиты на субдомены.

Получается для этих трех сайтов используется одна регистрация и авторизация.

Для 2х магазинов одна корзина и один список желаемых товаров. Нам бы хотелось подключить человека с фриланса.

Схема такого проекта в файле! Если сможете такое реализовать, пишите! ТЗ и верстка имеется!