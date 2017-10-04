Доработать JS скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Есть небольшой скрипт который через Best Buy API получает список магазинов в радиусе 20 миль от заданого индекса и выводит информацию об этих магазинах на карте.

Нужно добавить чтобы помимо точек на карте выводился список с этими магазинами, примерно как здесь﻿. Маркеры так же должны выводится с номерами. Сейчас это больше прототип, так что стили нужны базовые. 

Текущую версию скрипта можно увидеть здесь http://dev.silver.od.ua/bby/?page_id=122

JavaScript
8 лет назад
Silver22
Артём 
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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