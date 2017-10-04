Задача: Создание 3 парсеров для поиска, а также автоматической выгрузки требуемой информации из личных профилей (резюме) ползователей в Фейсбук, Ксинг, Линкедин в нашу базу данных.
Доработать JS скрипт
Есть небольшой скрипт который через Best Buy API получает список магазинов в радиусе 20 миль от заданого индекса и выводит информацию об этих магазинах на карте.
Нужно добавить чтобы помимо точек на карте выводился список с этими магазинами, примерно как здесь. Маркеры так же должны выводится с номерами. Сейчас это больше прототип, так что стили нужны базовые.
Текущую версию скрипта можно увидеть здесь http://dev.silver.od.ua/bby/?page_id=122
Заявки фрилансеров
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