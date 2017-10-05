Спарсить товары с интернет магазина

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка241 просмотр

Спарсить все товары с этого магазина http://живые-цветы-екб.рф с разделов "Каталог товаров"

Вот пример выходного файла. Оплата 1000р, после сдачи работы на яндекс кошелек.

8 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

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Нет заявок фрилансеров