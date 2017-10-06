Задача: Создание 3 парсеров для поиска, а также автоматической выгрузки требуемой информации из личных профилей (резюме) ползователей в Фейсбук, Ксинг, Линкедин в нашу базу данных.
Натянуть лендинг на Wordpress
Здравствуйте.
Есть сверстанный лендинг, необходимо натянуть его на CMS Wordpress. Подключить нормально мета теги и вынести для редактирования все блоки и желательно статические текста типа залоговков и т.д.
Также подключить форму, чтобы с нее на email администратора приходили письма.
В целом это и все задание.
Оплата по факту Приват24 или по договоренности. Просить скинуть исходный код до оплаты, разумеется, не буду, покажете на своем хостинге или через трансляцию в скайпе, если есть сомнения, что я могу скачать через админ.панель код.
В приватном сообщении скину скриншот лендинга.
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