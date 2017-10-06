Натянуть лендинг на Wordpress

Здравствуйте.

Есть сверстанный лендинг, необходимо натянуть его на CMS Wordpress. Подключить нормально мета теги и вынести для редактирования все блоки и желательно статические текста типа залоговков и т.д.

Также подключить форму, чтобы с нее на email администратора приходили письма.

В целом это и все задание.

Оплата по факту Приват24 или по договоренности. Просить скинуть исходный код до оплаты, разумеется, не буду, покажете на своем хостинге или через трансляцию в скайпе, если есть сомнения, что я могу скачать через админ.панель код.

В приватном сообщении скину скриншот лендинга.