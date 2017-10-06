Натянуть лендинг на Wordpress

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Завершен4 заявки159 просмотров

Здравствуйте. 

Есть сверстанный лендинг, необходимо натянуть его на CMS Wordpress. Подключить нормально мета теги и вынести для редактирования все блоки и желательно статические текста типа залоговков и т.д. 

Также подключить форму, чтобы с нее на email администратора приходили письма. 

В целом это и все задание.

Оплата по факту Приват24 или по договоренности. Просить скинуть исходный код до оплаты, разумеется, не буду, покажете на своем хостинге или через трансляцию в скайпе, если есть сомнения, что я могу скачать через админ.панель код. 

В приватном сообщении скину скриншот лендинга. 

WordPress
8 лет назад
PHPFenix
Евгений 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
15 минут назад
8 лет назад
$35
2 дня
Все хорошо, работаем уже не первый раз. Рекомендую.
Не первый раз работаем! Очень доволен сотрудничеством :) все четко и по делу, без воды и лишних слов!

Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
15 минут назад
8 лет назад

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