Нужен специалист знающий JS (+jQuery)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок201 просмотр

Доработка JS на фронтэнде.

На сайт есть нестандартная вертикальная прокрутка, необходимо ее убрать и заменить на стандартную, + ещё многие моменты с анимацией, возможно придётся задействовать HTML и точно CSS, тут желательно по БЭМу работать.

JS запутанный.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
anatignat
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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