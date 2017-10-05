Необходимо доработать плагин для Opencart Total Import PRO

Веб студии нужен исполнитель проекта.

1. Привязка размер-цвет (при отсутствии пары размер-цвет не давать возможность выбора). Их добавляем в опции.

Слова «Размер» и «Цвет» перевести на русском.

2. Запуск по крону (вывести инпут чеккед и поле для вода времени и периодичности).

3. Цена со скидкой. Если прописана в XML, то эта же сумма скидки должна действовать на сайте (обычная цена зачеркнута, написана цена со скидкой; или ярлык на сайте «скидка», установлена цена со скидкой).

4. Возможность добавлять мета-тег и мета-дескрипшн (она есть, но я не разобрался, возможно ли штатными средствами объединять несколько полей, добавлять слова). Необходимо это выяснить.

Если не возможно, то необходимо написать подобный плагин с доработками описанными выше.

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп