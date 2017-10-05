Необходимо доработать плагин для Opencart Total Import PRO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

1. Привязка размер-цвет (при отсутствии пары размер-цвет не давать возможность выбора). Их добавляем в опции. 

Слова «Размер» и «Цвет» перевести на русском. 

2. Запуск по крону (вывести инпут чеккед и поле для вода времени и периодичности). 

3. Цена со скидкой. Если прописана в XML, то эта же сумма скидки должна действовать на сайте (обычная цена зачеркнута, написана цена со скидкой; или ярлык на сайте «скидка», установлена цена со скидкой). 

4. Возможность добавлять мета-тег и мета-дескрипшн (она есть, но я не разобрался, возможно ли штатными средствами объединять несколько полей, добавлять слова). Необходимо это выяснить. 

Если не возможно, то необходимо написать подобный плагин с доработками описанными выше. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

Opencart
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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