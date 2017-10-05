Сделать правки на сайте Joomla 2.5

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Добрый день

Вот правки https://yadi.sk/d/8yt6DzSB3NV6gQ

Бюджет обсуждается

Постоплата по частям

Срок - неделя

Joomla
8 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров