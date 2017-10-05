Сайт написан на word press - необходимо провести оптимизацию ПК версии согласно предложениям Google PageSpeed Insight
Адаптация шаблона JOOMLA на DLE
Необходимо адаптировать шаблон сайта JOOMLA от Template Monster http://auto.mytischi-avtoservis.ru/ для DLE http://mytischi-avtoservis.ru/
Заявки фрилансеров
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