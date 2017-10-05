Адаптация шаблона JOOMLA на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Необходимо адаптировать шаблон сайта JOOMLA от Template Monster  http://auto.mytischi-avtoservis.ru/ для DLE http://mytischi-avtoservis.ru/

DLEJoomla
8 лет назад
costos
Мохов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров