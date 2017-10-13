Обновить движок wordpress, проверить плагины

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  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок178 просмотров

1. Обновить версию wordpress

2. Необходимо проверить какие плагины не работают на проекте и настроить их

WordPress
8 лет назад
lgirinova
41 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо, за хорошую и качественную работу Были выполнены все пожелания и в срок
Спасибо большое за интересный проект и профессиональный подход!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад