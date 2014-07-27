Создать и настроить фид для выгрузки Я.Работа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

На сайте с вакансиями непроходимо настроить фид для выгрузки в Я.Работа. Требования тут – yandex.ru/support/rabota/... 

От потенциального исполнителя жду сроки исполнения задачи и желаемую оплату.

Оплата поэтапно либо в конце

8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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