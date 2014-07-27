Оптимизация корзины на сайте. CMS Diafan

Техническое задание

оптимизируем карзину:

- таблица товаров - располагаем удобно для пользователя

- таблица способ доставки - располагаем удобно также. Добавляем "По России" (до склада транспортной компании г. Москва) 300р. бесплатно от 5000р.

- таблица анкета получателя - в полях не отмеченные звездочкой нужна еле видная надпись "заполняйте по желанию" или как принято писать.

- способ оплаты - добавить: оплата картой на Яндекс деньги, "на расчетный счет" (или "прислать счет" или как лучше написать)

- добавить поле с галочкой отмеченной по умолчанию "Даю согласие на обработку моих персональных данных. Соглашаюсь с политикой конфиденциальности и ознакомлен с политикой в отношении обработки персональных данных" и соответственно ссылки на эти документы.

- кнопку "продолжить" переименовать "подтвердить заказ" и покупатель попадает на страницу оплаты яндекс деньгами если он это выбрал, в других случаях пишем "Заказ оформлен" "вы великолепны!" "Мы вскоре свяжемся с вами"