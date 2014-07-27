Сейчас у нас на сайте весь товар включительно 10 000р доставка – 500р. Нам нужно сделать в админке возможность прописывать доставку не на весь товар сразу как у нас стоит, а на каждую позицию. ...
Оптимизация корзины на сайте. CMS Diafan
Техническое задание
оптимизируем карзину:
- таблица товаров - располагаем удобно для пользователя
- таблица способ доставки - располагаем удобно также. Добавляем "По России" (до склада транспортной компании г. Москва) 300р. бесплатно от 5000р.
- таблица анкета получателя - в полях не отмеченные звездочкой нужна еле видная надпись "заполняйте по желанию" или как принято писать.
- способ оплаты - добавить: оплата картой на Яндекс деньги, "на расчетный счет" (или "прислать счет" или как лучше написать)
- добавить поле с галочкой отмеченной по умолчанию "Даю согласие на обработку моих персональных данных. Соглашаюсь с политикой конфиденциальности и ознакомлен с политикой в отношении обработки персональных данных" и соответственно ссылки на эти документы.
- кнопку "продолжить" переименовать "подтвердить заказ" и покупатель попадает на страницу оплаты яндекс деньгами если он это выбрал, в других случаях пишем "Заказ оформлен" "вы великолепны!" "Мы вскоре свяжемся с вами"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Движок Open Real Estate на фрейворке Yii Поменялся дизайн главной страницы (пока только главной), нужно интегрировать его на сайт.Завершен7 лет назад
На сайте с вакансиями непроходимо настроить фид для выгрузки в Я.Работа. Требования тут – yandex.ru/support/rabota/... От потенциального исполнителя жду сроки исполнения задачи и желаемую оплату. Оплата поэтапно либо в концеЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать и оформить услугу "онлайн-бронирования билетов на автобус" в соц.сетях Есть пример-ориентир по пожеланиям, всё предоставим Сделать нужно в том-же ключе, но хорошо. Доп.информация может быть оговорена Хорошая работа=достойное вознаграждениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Обновить версию wordpress 2. Необходимо проверить какие плагины не работают на проекте и настроить ихЗавершен8 лет назад
В шаблон зеннопостера по парсингу активных участников групп и страниц пользователей вконтакте, необходимо внести глубину парсинга по дате . К примеру до 27.07.2014 года, и диапазон парсинга с .... по .... По предоплате не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо адаптировать шаблон сайта JOOMLA от Template Monster http://auto.mytischi-avtoservis.ru/ для DLE http://mytischi-avtoservis.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт написан на word press - необходимо провести оптимизацию ПК версии согласно предложениям Google PageSpeed InsightЗавершен8 лет назад
- $80
Добрый день Вот правки https://yadi.sk/d/8yt6DzSB3NV6gQ Бюджет обсуждается Постоплата по частям Срок - неделяЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день Вот ТЗ https://yadi.sk/d/NH1bAoEs3NV4dx Все по мелкому ПостоплатаЗакрыт8 лет назад