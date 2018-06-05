Натянуть дизайн на движок

Необходимо сделать и оформить услугу "онлайн-бронирования билетов на автобус" в соц.сетях Есть пример-ориентир по пожеланиям, всё предоставим Сделать нужно в том-же ключе, но хорошо. Доп.информация может быть оговорена Хорошая работа=достойное вознаграждение