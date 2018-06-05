На сайте с вакансиями непроходимо настроить фид для выгрузки в Я.Работа. Требования тут – yandex.ru/support/rabota/... От потенциального исполнителя жду сроки исполнения задачи и желаемую оплату. Оплата поэтапно либо в конце
Натянуть дизайн на движок
Движок Open Real Estate на фрейворке Yii
Поменялся дизайн главной страницы (пока только главной), нужно интегрировать его на сайт.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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