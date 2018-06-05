Натянуть дизайн на движок

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Завершен2 заявки140 просмотров

Движок Open Real Estate на фрейворке Yii 

Поменялся дизайн главной страницы (пока только главной), нужно интегрировать его на сайт. 

Yii
8 лет назад
zzz1411
48 лет
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ne0z
40 лет
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42 отзыва(-4)
8 лет назад
$30
1 день
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ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад