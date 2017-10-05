Разработчик на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

Необходимо создать несколько новых страниц на имеющемся сайте.

Ищем человека, готового работать на постоянной основе удаленно, выполнять небольшие доработки сайта.

8 лет назад
umf-consult
Татьяна 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров