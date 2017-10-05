Необходи сделать копию сайта на CMS wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок163 просмотра

Есть сайт - волшебник (кликабельно)

﻿Необходимо сделать шаблон с таким же дизайном и функционалом на вордпресс

Пишите сроки и цену.

Работаем через - Безопасная сделка.

Выбранному исполнителю, при необходимости будут предоставлены исходники сайта.

WordPress
8 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров