Требуется веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок307 просмотров

Знания php, css, jquery, javascript, ajax, bootstrap

Уметь работать с wordpress, joomla, самописные сайты

Не обязательно, но плюсом будет  уметь работать с репозитарием Git

Нужно понимать код верстки, и уметь правильно писать скрипт под разные задачи

Работа сдельная, задачи от добавления на сайт до верстки сайтов, интеграции и т.д 

Возьму на обучение Вас если у есть желание изучать, работать и добиваться результатов, но (базовые знания верстки нужны обязательно)

В ответе напишите Ваше  ссылку на портфолио, опыт работы, стоимость работы за 1час, контакты

Если Вы начинающий программист и хотите научиться и заработать, в ответе добавьте (на обучение, и Ваш возраст) 

  

AJAXBootstrapCSSGitJavaScriptJoomlajQueryPHPWordPress
8 лет назад
Vlad_Star
Влад 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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