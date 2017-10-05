Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html ...
Требуется веб-программист
Знания php, css, jquery, javascript, ajax, bootstrap
Уметь работать с wordpress, joomla, самописные сайты
Не обязательно, но плюсом будет уметь работать с репозитарием Git
Нужно понимать код верстки, и уметь правильно писать скрипт под разные задачи
Работа сдельная, задачи от добавления на сайт до верстки сайтов, интеграции и т.д
Возьму на обучение Вас если у есть желание изучать, работать и добиваться результатов, но (базовые знания верстки нужны обязательно)
В ответе напишите Ваше ссылку на портфолио, опыт работы, стоимость работы за 1час, контакты
Если Вы начинающий программист и хотите научиться и заработать, в ответе добавьте (на обучение, и Ваш возраст)
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