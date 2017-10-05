Требуется веб-программист

Знания php, css, jquery, javascript, ajax, bootstrap

Уметь работать с wordpress, joomla, самописные сайты

Не обязательно, но плюсом будет уметь работать с репозитарием Git

Нужно понимать код верстки, и уметь правильно писать скрипт под разные задачи

Работа сдельная, задачи от добавления на сайт до верстки сайтов, интеграции и т.д

Возьму на обучение Вас если у есть желание изучать, работать и добиваться результатов, но (базовые знания верстки нужны обязательно)

В ответе напишите Ваше ссылку на портфолио, опыт работы, стоимость работы за 1час, контакты

Если Вы начинающий программист и хотите научиться и заработать, в ответе добавьте (на обучение, и Ваш возраст)