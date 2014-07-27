Анализ структуры сайта на WordPress + сделать правки

Есть сайт, многостраничный, на Вордпрессе. Тяжелый (архив для скачивания занимает более 1 Гб). Проверка Google Pagespeed подтвердила тяжесть.

Нужен человек, который хорошо знаком с Вордпрессом, с опытом, который сначала проанализирует структуру сайта на "чистоту" кода, покажет узловые точки, которые требуют оптимизации и т.д.

Если в целом над структурой можно работать, то нужно сделать следующие правки:

1) подключить ко всем формам сайта цели яндекс метрики

2) добавить формы захвата на некоторые страницы сайта

3) поправить верстку отдельных страниц (на некоторых мониторах едет)

4) еще мелкие правки по мелочи (конкретно перечислю их, когда в принципе договоримся о работе)

Ссылку на сайт дам в сообщениях к проекту.

Так как мы не знакомы (а сайт очень ценю и боюсь за него), то первый раз смогу показать его структуру через тим вьювер.

Дальше будем работать как люди..)

Пишите адекватную аргументированную цену, если эта не устроила. готов обсуждать.

Нужен профессионал с хорошими отзывами и рейтингом, не новичок.