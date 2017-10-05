Нужен квалифицированный программист WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищу программиста под WordPress. Требуется доработка готового сайта на WP. Некоторые допиливания магазина на WooCommerce + разработка личного кабинета (накопительные скидки, дисконтные карты) интегрированного в аккаунт покупателя WooCommerce с двусторонней связью с 1с. Если сработаемся, будут еще заказы по доработке сайтов на WP.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Vasiliy_m1
Петров 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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